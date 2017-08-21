Заместитель Лаврова стал новым послом России в США

Президент России Владимир Путин назначил новым послом в США замминистра иностранных дел РФ Анатолия Антонова.

Антонов сменит на этом посту Сергея Кисляка. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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Другим указом Путин освободил Антонова от должности заместителя министра иностранных дел РФ.

Глава российского государства также подписал указ, которым Сергей Кисляк освобождён от обязанностей посла России в США и постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне.

Антонов занимал пост заместителя руководителя российского внешнеполитического ведомства, карьерный дипломат, в 1978-м окончил МГИМО, является доктором политических наук, владеет английским и бирманским языками. С 2004 по 2011 годы был директором департамента МИД РФ по вопросам безопасности и разоружения, с 2011 по 2016 годы - заместителем министра обороны.

В связи с событиями в Украине и оккупацией Крыма в феврале 2015 года Антонов внесен в санкционные списки Евросоюза и Канады, в сентябре 2015 года - в санкционный список Украины.

Как сообщал УНИАН, посол России в США Сергей Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне. Он занимал свой пост с 2008 года.

После выборов президента США Кисляк оказался в центре политического скандала. В сокрытии контактов с российским послом обвиняли генпрокурора США Джеффа Сешнса. Кроме того, советника президента США Майкла Флинна подозревали в обсуждении снятия российских санкций еще до инаугурации Дональда Трампа на пост главы государства. Из-за этого Флинн ушел в отставку.

The Washington Post писала, что Кисляк во время президентских выборов обсуждал с советником Трампа и Сешнсом вопросы избирательной кампании Трампа, которые имели важное значение для России. Источники газеты подчеркивали, что стороны также затрагивали перспективы российско-американских отношений при действии новой администрации президента.