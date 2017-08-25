Кортеж генсека НАТО Столтенберга попал в ДТП

Кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга попал в ДТП в Варшаве (Польша), передает 112 Украина со ссылкой на телеканал RMF24.

Инцидент произошел во время проезда колонны машин, в одной из которых находился Столтенберг.

Читайте такжеЭкс-президент Польши Лех Валенса попал в ДТП

В патрульную машину сбоку врезался фургон, в результате чего полицейское авто вынесло на тротуар, где оно ранило пешехода.

В результате ДТП серьезные повреждения получил полицейский автомобиль из эскорта. В аварии пострадали четыре человека.

Пострадали также двое полицейских - одного из них спасателям пришлось вырезать из машины. Кроме того, госпитализирован и водитель фургона.

По предварительной информации, жизни пострадавших ничего не угрожает. Колонна автомобилей с генсеком НАТО поехала дальше.