Кортеж генсека НАТО Столтенберга попал в ДТП

01:06, 25 августа 2017
Мир
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Удар пришелся на сопровождающий автомобиль полиции, Столтенберг не пострадал.

Кортеж генсека НАТО попал в ДТП / REUTERS

Кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга попал в ДТП в Варшаве (Польша), передает 112 Украина со ссылкой на телеканал RMF24.

Инцидент произошел во время проезда колонны машин, в одной из которых находился Столтенберг.

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В патрульную машину сбоку врезался фургон, в результате чего полицейское авто вынесло на тротуар, где оно ранило пешехода.

Кортеж генсека НАТО попал в ДТП / REUTERS

В результате ДТП серьезные повреждения получил полицейский автомобиль из эскорта. В аварии пострадали четыре человека. 

Пострадали также двое полицейских - одного из них спасателям пришлось вырезать из машины. Кроме того, госпитализирован и водитель фургона.

По предварительной информации, жизни пострадавших ничего не угрожает. Колонна автомобилей с генсеком НАТО поехала дальше. 

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Теги: #Столтенберг попал в ДТП#кортеж генсека НАТО#ДТП с кортежем Столтенберга