Экс-президент Польши Лех Валенса попал в ДТП

Бывший президент Польши Лех Валенса попал в ДТП. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на польские СМИ.

Авария произошла в четверг, 24 августа, в польском Гданьске, где проживает Валенса.

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Отмечается, что 73-летний Валенса ехал за рулем сам на государственном автомобиле.

Бюро по защите прав человека подтвердило информацию о происшествии и заявило, что в результате аварии никто не пострадал. Там также сообщили, что авария была вызвана другим автомобилем.

Как сообщал УНИАН, ранее в Польше следственный отдел Института национальной памяти открыл уголовное производство против экс-президента Леха Валенсы через предоставление им ложных показаний, в частности, в деле «Болека».