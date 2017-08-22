В Польше открыли дело против экс-президента Валенсы по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами

В Польше следственный отдел Института национальной памяти открыл уголовное производство в отношении экс-президента Леха Валенсы путем предоставления им ложных показаний, в частности, по делу «Болека».

Читайте также"Дело Болека": экспертиза подтвердила, что Валенса был агентом коммунистических спецслужбКак сообщает Gazeta Wyborcza, экс-президента Польши обвиняют в многолетнем сотрудничестве со спецслужбами коммунистической ПНР.

В феврале 2016 года в Польше обнародовали секретные документы, касающиеся тайного сотрудника "Болека", которые якобы были подписаны экс-президентом Валенсой.

После обнародования документов Валенса заявил, что он ничего не писал и не подписывал. В то же время сотрудники Института национальной памяти посчитали, что Валенса подписал более 50 таких документов - доносов, которые он готовил, когда был тайным агентом по прозвищу "Болек".