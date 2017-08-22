Иран угрожает возобновить обогащение урана, если США выйдут из ядерного соглашения

Иран может возобновить производство высокообогащенного урана в течение пяти дней, в случае, если ядерная сделка 2015 года, будет отменена. Об этом заявил заявил во вторник иранский генерал, пишет Reuters.

Речь идет о соглашении с Соединенными Штатами, Россией, Китаем и тремя европейскими государствами, что позволило отменить большинство санкций против Тегерана в обмен на ограничение своей ядерной программы.

Однако, президент Ирана предупредил, что Иран может отказаться от ядерного соглашения «в течение нескольких часов», если Соединенные Штаты налагают новые санкции.

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«Предупреждение президента не было безосновательным», - заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, добавив, что «Если мы примем решение, мы можем достичь обогащения 20 процентов (урана) в течение пяти дней в Fordow (подземная атомная электростанция)».

Как сообщал УНИАН ранее, Иранская ядерная сделка не должна становиться настолько важной, чтобы ее крах имел серьезные последствия. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ответ на слова президента Ирана Хасана Рухани о намерении выйти из "ядерного соглашения" в случае новых санкций со стороны США.

"Ирану нельзя позволить использовать ядерное соглашение, чтобы удерживать мир в заложниках", - заявила Хейли.

Напомним, 15 августа президент Ирана Хасан Роухані заявил, что Иран может выйти из ядерного соглашения с мировыми державами "за считанные часы", если Соединенные Штаты введут новые санкции.