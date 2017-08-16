Ирану нельзя позволить использовать ядерную сделку для шантажа - постпред США в ООН

Иранское ядерное соглашение не должно становиться настолько важным, чтобы его крах имел серьезные последствия.

Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли в ответ на слова президента Ирана Хассана Рухани о намерении выйти из "ядерной сделки" в случае новых санкций со стороны США, передает РБК со ссылкой на Reuters.

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"Ирану нельзя позволить использовать ядерную сделку, чтобы удерживать мир в заложниках", - заявила Хейли.

"Ядерное соглашение не должно становиться настолько важным, чтобы его крах имел катастрофические последствия. Ирану ни при каких обстоятельствах нельзя позволить иметь ядерное оружие", - добавила Хейли.

Тегеран, по мнению Хейли, должен нести ответственность за запуск ракет, поддержку терроризма, игнорирование прав человека и нарушение резолюций Совета Безопасности. При этом новые санкции Вашингтона в отношении Тегерана, как отметила дипломат, не связаны с иранской ядерной сделкой.

На следующей неделе Никки Хейли собирается посетить в Вене агентство ООН по ядерной энергии, отмечает The Washington Post. Там дипломат, по данным Reuters, обсудит с международными наблюдателями ядерную деятельность Ирана и соблюдение им ядерного соглашения 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 15 августа президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран может выйти из ядерного соглашения с мировыми державами "за считанные часы", если Соединенные Штаты введут новые санкции.

Справка. Ядерное соглашение было подписано в Вене 14 июля 2015 года между Ираном, группой 5+1 (пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН: США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией, а также Германией) и ЕС относительно ядерной программы Ирана. Переговоры между Ираном и 5+1 начались в 2006 году, главной целью было получить гарантии, что Иран не сможет производить ядерное оружие, однако имеет право обогащать ядерное топливо для использования в гражданских целях.