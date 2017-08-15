Иран пригрозил выйти из соглашения о ядерной программе в случае новых санкций США

Иран может выйти из ядерного соглашения с мировыми державами "за считанные часы", если Соединенные Штаты введут новые санкции. Об этом во вторник сообщил президент Ирана Хасан Роухани, передает Reuters.

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"Если Америка намерена вернуться к опыту (введения санкций), Иран, безусловно, вернется за короткое время - не за неделю или месяц, а за несколько часов - к условиям, более расширенным, чем было до начала переговоров", - сказал Роухани на заседании парламента.

Как сообщал УНИАН, 2 августа президент США подписал закон о введении новых санкций против России, Ирана и КНДР. Парламент Ирана в ответ проголосовал за выделение $520 млн на разработку своей ракетной программы для борьбы с "авантюризмом" и санкциями Вашингтона.

Ядерное соглашение было подписано в Вене 14 июля 2015 года между Ираном, группой 5+1 (пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН: США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией, а также Германией) и ЕС относительно ядерной программы Ирана. Переговоры между Ираном и 5+1 начались в 2006 году, главной целью было получить гарантии, что Иран не сможет производить ядерное оружие, однако имеет право обогащать ядерное топливо для использования в гражданских целях.