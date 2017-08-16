Вертолет армии США упал в Тихий океан

В районе Гавайских островов в Тихий океан упал военный вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого было пять человек. Об этом сообщили представители береговой охраны США, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

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Береговая охрана и военный персонал направились к месту падения вертолета Армии США. По информации Береговой охраны, представители военной базы Уилер, расположенной на Гавайях, сообщили, что потеряли связь с экипажем Black Hawk во вторник, 15 августа.

По данным агентства, поисковые команды обнаружили обломки в трех километрах от мыса Каена Пойнт гавайского острова Оаху. Поисковая операция продолжается.

Представители Береговой охраны рассказали Associated Press, что два вертолета Black Hawk проводили тренировку в небе между Каена Пойнт и аэродромом Диллингем, когда с одной из машин была потеряна связь.