Bloomberg: Войска НАТО не смогут сражаться, если застрянут на таможне

Недавние учения показали, что солдаты сталкиваются со всеми видами бюрократических проблем. Об этом говорится в редакционной статье "Войска НАТО не смогут сражаться, если застрянут на таможне", опубликованной на сайте Bloomberg.

Высадка союзников в 1944 году была самой сложной военной операцией в истории, но, по крайней мере, военнослужащим не нужно было получать штамп в паспорте на Омаха-Бич. Это звучит абсурдно, но сегодня силы США и НАТО вынуждены бороться с такими формальностями, и, более того, в то время, когда они занимаются защитой Европы.

Очевидно, что в случае войны эти бюрократические препятствия будут отменены. Но, по мере возможности, они должны быть отменены также и с целью подготовки к войне. Чтобы улучшить координацию и совместимость между союзниками, необходимо пристально изучить существующие договоренности.

Военные партнеры НАТО, под руководством США, недавно завершили операцию "Sabre Guardian" в Восточной Европе; в ней в течение 10 дней приняли участие 25 000 военнослужащих, это были самые большие учения в этом году. Для военных, которые провели более десятилетия, сосредоточившись на борьбе с террористами в Афганистане и на Ближнем Востоке, это был жизненно важный курс повышения квалификации в области традиционных военных действий. Это также помогло убедить восточноевропейских членов, что Запад на их стороне.

Во время учений силы столкнулись со всевозможными препятствиями, буквальными и метафорическими. Например, когда командир сил США в Европе, генерал Бен Ходжес, летел из Болгарии в Румынию для наблюдения за боевой стрельбой в Черном море, ему было приказано приземлиться на румынской авиабазе и пройти таможенный досмотр. Он столкнулся с аналогичной ситуацией с паспортами в Венгрии.

Силы, движущиеся на восток, не могли использовать дороги и мосты со строгими ограничениями на вес автомобилей. Другие нарушали правила летних поездок и постановления о шуме. Некоторые аэропорты, железные дороги и тоннели оказались неспособными справиться с новыми военными самолетами и грузовиками. 28 членам НАТО необходимо в среднем 15 дней, чтобы уладить дипломатические формальности, прежде чем войска или военная техника смогут пересечь их границы.

Все это привело к тому, что Ходжес потребовал создать "военную Шенгенскую зону", на основе соглашения Европейского союза, позволяющего беспрепятственно перемещаться через границы. На встрече НАТО в июне к этому призывала и министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Пласшерт. Но все не так просто: хотя бы потому, что не все члены ЕС входят в НАТО. Но Шенген – подходящая модель. По словам Ходжеса, НАТО нуждается в "чем-то, что позволит военному конвою передвигаться по Европе так же быстро, как способен пересечь Европу мигрант".

Россия, ободренная легко удавшейся аннексией Крыма, собирается провести на своей западной границе учения с 100 000 солдат. Альянс и США также активизировали свое присутствие в последнее время, добавив четыре дополнительные боевые бригады (в каждой – примерно 4500 военнослужащих) в Польше и странах Балтии. Тем не менее, самые восточные члены НАТО чувствуют себя все более уязвимыми.

Никто не хочет войны, но проецирование эффективного ответа является важной частью [стратегии] сдерживания. Кремль вряд ли может считать угрозой силы НАТО, задержанные таможенниками.