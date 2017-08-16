На Мадейре возросло количество погибших в результате падения дерева

09:39, 16 августа 2017
Мир
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49 человек получили травмы, семеро – в тяжелом состоянии.

Мадейра / REUTERS

На португальском острове Мадейра возросло количество погибших из-за падения 200-летнего дуба до 13 человек. Об этом сообщает Publico.

По информации издания, десять человек скончались на месте, еще трое – в больнице. 49 человек получили травмы, семеро – в тяжелом состоянии.

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Власть отмечает, что дуб «рос зеленый и здоровый», но местные говорят, что неоднократно предупреждали власть о том, что дерево находится в плохом состоянии и может упасть.

Как сообщал УНИАН ранее, дерево упало на площади на окраине города Фуншал, где собрались люди на праздник вознесения Девы Марии (в католицизме отмечается 15 августа). По предварительным данным, это был 200-летний дуб.

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