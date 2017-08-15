На португальском острове Мадейра при падении 200-летнего дуба погибли 12 человек (видео)

22:49, 15 августа 2017
Мир
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Дерево упало на площади на окраине города Фуншал, где собрались люди на праздник вознесения Девы Марии.

Дуб упал на Мадейре / REUTERS

На португальском острове Мадейра 12 человек погибли и более 50 пострадали в результате падения дерева 15 августа, сообщает Медуза со ссылкой на RTP.

Десять человек погибли на месте, двое умерли в больнице и по дороге туда. Среди погибших - двое детей. Среди пострадавших есть иностранцы, предположительно - граждане Франции, Германии и Венгрии.

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Дерево упало на площади на окраине города Фуншал, где собрались люди на праздник вознесения Девы Марии (в католичестве отмечается 15 августа). По предварительным данным, это был 200-летний дуб, передает BBC.

Телеканал RTP сообщает, что местным властям неоднократно поступали жалобы на состояние дерева. На Мадейре объявлен трехдневный траур.

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