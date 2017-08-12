Количество жертв железнодорожной катастрофы в Египте выросло до 41

13:21, 12 августа 2017
Мир
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Правительство пообещало по 50 тыс. египетских фунтов ($25 тыс.) каждой из семей погибших в результате аварии.

Количество раненых в катастрофе увеличилось до 179 человек / фото Global News

Количество погибших в результате столкновения поездов в египетской Александрии возросло до 41 человека. Об этом сообщает министерство здравоохранения Египта, передает Ahram Online.

Количество раненых в катастрофе увеличилось до 179 человек.

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Правительство пообещало по 50 тыс. египетских фунтов ($25 тыс.) каждой из семей погибших в результате аварии. Компенсации раненым выплачивать ввиду конкретных случаев.

Как сообщал УНИАН, вчера в Египте столкнулись два пассажирских поезда. Граждан Украины среди пострадавших при аварии нет.

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Теги: #крушение поезда в Египте