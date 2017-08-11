Столкновение поездов в Египте: украинцев среди пострадавших нет

21:06, 11 августа 2017
Общество
279 0

Ранее стало известно о 36 погибших и более 100 пострадавших в результате аварии.

В Египте произошло лобовое столкновение поездов / фото Global News

В результате столкновения двух пассажирских поездов близ египетского города Александрия украинцы не пострадали. Об этом Департамент консульской службы МИД сообщает в Twitter.

Читайте такжеГПУ сообщила о подозрении 5 должностным лицам Минобороны за махинации на закупках бронежилетов

"Консул сообщает, что, по предварительной информации, украинцев среди пострадавших и погибших в Египте нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, количество погибших в результате столкновения двух поездов на севере Египта возросло до 36 человек, более 100 пострадали. Авария произошла в египетской Александрии. Официальных данных о причинах столкновения нет. По данным источников, авария могла произойти из-за ошибки при переводе стрелок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #столкновение поездов в Египте