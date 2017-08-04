В одном из парков Сан-Франциско произошла стрельба, есть пострадавшие

В Сан-Франциско неизвестный открыл стрельбу в парке «Долорес», в результате чего три человека получили ранения, сообщает Associated Press.

Отмечается, что стрелявшему удалось скрыться с места преступления. При этом один из раненых находится в критическом состоянии. Среди пострадавших также оказался несовершеннолетний.

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Парк «Долорес» расположен на холме и является излюбленным местом отдыха местных жителей и туристов.

Ранее на турецком курорте Бодрум произошла стрельба: один человек погиб, четверо ранены.