На турецком курорте Бодрум произошла стрельба: один человек погиб, четверо ранены
16:25, 30 июля 2017Мир
3872
Мужчина стрелял между двумя пляжными клубами, где в то время находилось 400 человек.
В Турции произошла стрельба на курорте / Hurriyet Daily News
В Турции неизвестный открыл стрельбу на курорте Будрум. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Сообщается, что мужчина стрелял между двумя пляжными клубами, где в то время находилось 400 человек. Сотрудник одного из клубов рассказал, что он не знает о мотивах стрелка, а также исключил версию конкуренции с соседним курортом.
Читайте такжеВ Испании в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек, восемь ранены (видео)
Напомним, в Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета. В результате происшествия погиб человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter