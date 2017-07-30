На турецком курорте Бодрум произошла стрельба: один человек погиб, четверо ранены

16:25, 30 июля 2017
Мир
3872

Мужчина стрелял между двумя пляжными клубами, где в то время находилось 400 человек.

В Турции произошла стрельба на курорте / Hurriyet Daily News

В Турции неизвестный открыл стрельбу на курорте Будрум. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Сообщается, что мужчина стрелял между двумя пляжными клубами, где в то время находилось 400 человек. Сотрудник одного из клубов рассказал, что он не знает о мотивах стрелка, а также исключил версию конкуренции с соседним курортом.

Читайте такжеВ Испании в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек, восемь ранены (видео)

Напомним, в Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета. В результате происшествия погиб человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #стрельба в Турции#стрельба на курорте