На турецком курорте Бодрум произошла стрельба: один человек погиб, четверо ранены

В Турции неизвестный открыл стрельбу на курорте Будрум. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Сообщается, что мужчина стрелял между двумя пляжными клубами, где в то время находилось 400 человек. Сотрудник одного из клубов рассказал, что он не знает о мотивах стрелка, а также исключил версию конкуренции с соседним курортом.

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Напомним, в Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета. В результате происшествия погиб человек.