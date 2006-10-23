Грузия подаст на Россию в Международный суд

Министерство юстиции Грузии готовит иски к Российской Федерации в Международный суд по правам человека.

Как передает радио «Свобода», в исковых заявлениях будут подробно перечислены все случаи, когда, по мнению грузинской стороны, Россия нарушала свои международные обязательства по вопросам порядка и процедуры депортации нелегальных мигрантов.

Имеются в виду случаи, когда депортированные действительно нарушали российское миграционное законодательство, хотя Министерство юстиции Грузии утверждает, что у большинства депортированных все документы были в порядке.

Ещё один документ касается нарушения прав этнических грузин – граждан России. Этот вопрос будет поднят грузинской делегацией в Совете Европы.

Рассматривается также проблема содержания и трудоустройства тысяч депортированных грузин.

Председатель подкомитета парламента Грузии по правам человека Элене ТЕВДОРАДЗЕ считает, что государство вполне способно справится с этой проблемой: «Мы разрабатываем специальную программу помощи этим людям. Вопрос, конечно, будет обсуждаться на бюро парламента и, конечно, имеется в виду выделение средств».