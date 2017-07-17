Доклад Bellingcat: что стало известно о крушении MH17 спустя три года

Международная экспертно-журналистская расследовательская группа Bellingcat опубликовала доклад, обобщающий доказательства причастности к этому пророссийских боевиков на Донбассе и опровергающий наиболее известные альтернативные версии.

Читайте такжеМалайзия рассчитывает, что подозреваемых в крушении МН17 назовут до конца годаКак сообщает Би-би-си, в 72-страничном докладе Bellingcat описывает свою версию развития событий до и после падения MH17. В период с 23 по 25 июня 2014 года военнослужащие 53-й зенитно-ракетной бригады РФ перегнали несколько транспортных средств к российско-украинской границе. В их числе была ракетная установка "Бук" под номером 332.

Утром 17 июля 2014 года (здесь и далее указано местное время) установка находилась в Донецке. Там "Бук" погрузили на платформу грузовой машины. Оттуда она направилась на восток через территорию, подконтрольную пророссийским боевикам. Номер "Бука" был замазан, однако Bellingcat удалось опознать установку по вмятинам и следам краски.

За перевозку установки на Донбасс отвечал отставной российский офицер Сергей Дубинский с позывным "Хмурый", утверждала группа. В 2014 году Дубинский был начальником разведки в подразделении пророссийских боевиков, которое возглавлял Игорь Стрелков (настоящая фамилия - Гиркин). Стрелков, живущий сейчас в Ростове, считается одним из главных идеологов движения "Новороссия", выступающего в поддержку сепаратистов на Донбассе и в защиту так называемого "русского мира".

Читайте такжеАдвокат родственников погибших в катастрофе МН17 пообещал, что заставит Кремль ответить за содеянноеДнем того же дня грузовик с "Буком" прибыл в город Снежное, находящийся примерно в 80 км от Донецка. Из Снежного установка двинулась своим ходом на юг.

Около 16:20 17 июля "Бук" сбил "Боинг" авиакомпании Malaysian Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту рейса MH17 было 298 человек. 196 из них были гражданами Нидерландов. Все они погибли.

Утром 18 июля "Бук" под номером 332 был заснят на видео. Он проезжал через подконтрольный боевикам Луганск. На установке не хватало одной ракеты. Перехваченные беседы боевиков свидетельствуют о том, что вскоре после этого ракетная установка вернулась в Россию.

Причиной гибели пассажирского лайнера стала ракета "земля-воздух", выпущенная из установки "Бук". К такому выводу пришел Совет безопасности Нидерландов и Объединенная следственная группа, куда, кроме голландцев, вошли представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Российские власти продолжают утверждать, что в крушении виновата украинская сторона.

В отчете Bellingcat указывает, что в интернете бытует ряд конспирологических версий. Например, о том, что MH17 якобы был подорван изнутри, а также о связи крушения с таинственным исчезновением другого рейса "Малайзийских авиалиний" - MH370 - в небе над Южно-Китайским морем.

21 июля Министерство обороны России опубликовало документы по катастрофе. Среди материалов были сильно отредактированные спутниковые снимки, сделанные в другое время, выяснил Bellingcat с помощью экспертов по фотомонтажу. По версии российского военного концерна "Алмаз-Антей", который провел собственное расследование, уничтожившая самолет ракета была снята с вооружения российской армии и выпущена с территории, которую не контролировала ни одна сторона конфликта.

Сведения "Алмаз-Антея", обнародованные в октябре 2015 года, не подтверждаются показаниями очевидцев перемещений "Бука", общедоступной информацией и оценками Совет безопасности Нидерландов, подчеркивается в последнем докладе Bellingcat.

Другая альтернативная версия приписывает пуск ракеты, сбившей "Боинг", украинскому "Буку" с номером 312. Ошибка была сделана Службой безопасности Украины, опубликовавшей не тот "Бук" 19 июля 2014 года. У двух машин "мало общего", отмечается в докладе Bellingcat.

Доклад Bellingcat основан на данных из открытых источников, доступных в интернете: репортажах журналистов, фотографиях и видеозаписях в социальных сетях и спутниковых снимках. Группа была создана британским журналистом Элиотом Хиггинсом в 2014 году.

В МИД России называли доказательства, собранные группой, "сфальсифицированными". "Всю эту чушь под вывеской Bellingcat готовят в целях дополнительного заработка полтора десятка блогеров, которые, как вы понимаете, не имеют вообще никаких данных и представления о реальных аспектах происшествия", - заявила в марте 2016 года на брифинге МИДа его официальный представитель Мария Захарова.