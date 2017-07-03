Голландские журналисты тоже разыскали дом подозреваемого в причастности к гибели МН17 "Хмурого" (видео)

Голландские журналисты из телевизионной программы Nieuwsuur (News Hour) косвенно подтвердили место жительства российского генерал-майора Сергея Дубинского, известного как "Хмурый", которого подозревают в причастности к катастрофе MH17 на оккупированном Донбассе в июле 2014 года.

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Следуя примеру специального корреспондента российской «Новой газеты» Павла Каныгина, а также после исследования сообщества InformNapalm, съемочная группа Nieuwsuur нашла частный дом в Ростовской области России, где, как сообщается, сейчас живет Дубинский.

По данным InformNapalm, дом находится по адресу Ростовская область, Аксайский район, хутор Большой Лог, улица Молодежная, 4в (координаты 47 ° 18ь15.8 "N 39 ° 54ь49.7" E).

Дом появляется в кадре на восьмой минуте.

Они не смогли лично поговорить с Дубинским. Журналист просил человека, который ответил через домофон, сообщить Дубинскому, что представители голландских СМИ ждут его снаружи. «Вы можете сказать ему, что мы здесь», - сказал журналист.

«Я могу сказать ему, но я сомневаюсь, что это что-то изменит», - ответил мужчина, добавив, что «каждый человек имеет право встречаться» или нет.

Журналисты засняли специализированный внедорожник (вероятно, Can-Am Commander XT - УНИАН) с открытой кабиной, припаркованный во дворе дома, который выглядит так же, как и на фотографии, опубликованной Дубинским в социальных сетях.

Напомним, международная команда расследователей Bellingcat ранее обнародовала доклад, в котором говорится о том, что перевозку установки "Бук", из которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский известный под псевдонимом "Хмурый".

Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.