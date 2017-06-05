В Bellingcat анонсировали выход двух новых докладов о сбитии самолета рейса MH17

Группа международных экспертов-расследователей Bellingcat анонсировала выход двух новых докладов, посвященных сбитию самолета рейса MH17 на Донбассе, как сообщает ТСН.

Первый и более короткий доклад будет касаться открытия фотографии российского "Бука", которая была сделана до трагедии рейса MH17. Эта фотография была распространена российским механиком, который был в Курске, вероятно, весной 2013 года.

"Это фото и наш анализ его служит "недостающим звеном" в определении места расположения и видимых деталей "Бука" в промежутке между зимой 2012/13 и летом 2014 года", - говорится в сообщении.

Второй и гораздо длинный доклад выйдет под заголовком "MH17 - Водители конвоя российского "Бука" в июне и июле 2014 года". Это исследование определяет солдат-водителей, которые могли транспортировать "Бук" до российско-украинской границы, после чего его переместили в Восточную Украину, где был сбит самолет рейса MH17.

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"Кроме того, мы детализировали отдельные грузовые автомобили и прицепы, которые принимали участие в двух ключевых конвоях с июня по июль 2014 года, которые были размещены вблизи границы России и Украины, предоставляя дополнительные подробности деятельности российского 2-го автомобильного батальона 69-й Отдельной бригады материально-технического обеспечения (войсковая часть 11385) и 147-го автомобильного батальона материально-технического обеспечения (войсковая часть 83466)", - говорится в сообщении Bellingcat.

Доклады будут опубликованы на английском и русском языках в понедельник, 5 июня, в 7.30 утра по киевскому времени.