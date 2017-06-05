Bellingcat обнаружил фото "Бука", снятое в России до катастрофы MH17

Команда расследователей Bellingcat заявила, что им удалось обнаружить «недостающее звено» для идентификации сбившего малайзийский «Боинг» российского «Бука». Они нашли фотографию, на которой видны маркировки негабаритного груза на «Буке 332», снятую до его транспортировки в колонне в июне 2014 года.

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«На фотографии, снятой российским механиком, вероятно, весной 2013 года, виден «Бук 332» с теми же белыми транспортными маркировками, что были видны на нем в Украине незадолго до и вскоре после сбития MH17. Эта фотография «Бука 332», на которой полностью виден бортовой номер, а также маркировки негабаритного груза, — последняя по времени съемки из обнаруженных нами, снятых до его транспортировки в колонне в июне 2014 года, когда вторая цифра бортового номера была уже закрашена», - говорится в сообщении на сайте Bellingcat.

Исследователи подчеркивают, что белые цифры, маркировки центра масс и негабаритного груза на этой фотографии находятся в тех же местах, что и на фотографиях и видео с «Буком 332», снятых в России в июне 2014 года и в Украине в июле 2014 года.

Сообщается, что фотография механика была снята в парке техники бригады, что можно установить по еще одной фотографии, снятой там же и загруженной курсантом в августе 2014 года. На этой фотографии виден тот же розовый контейнер для ракет «Круг», что и на фотографии «Бука 332», снятой механиком. Эта установка «Бук» была идентифицирована как «Бук 332» 53-й зенитно-ракетной бригады (воинская часть 32406) благодаря вышеперечисленным общим чертам.

Эта фотография имеет геотег в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском. Достоверность геотега подтверждается сравнением элементов фотографии со спутниковым снимком.

Отмечается, что найденный фотоальбом механика был загружен в феврале 2015 года, однако в нем не указано ни имя механика, ни информация, где и когда были сняты фотографии.

Bellingcat сообщили, что журналистке РБК Инне Сидорковой удалось пообщаться с человеком, связанным с этой фотографией. По ее словам, он подтвердил, что это механик со снимка Бука 332 и, по его воспоминаниям, в 2013 году он находился в Курске. На вопрос журналистки, возможно ли, что это 2014 год, он ответил, что «это возможно».

Помимо фотографии «Бука 332», в этом альбоме присутствуют фотографии заряжающей машины 9А85 комплекса «С-300», машины специального назначения (возможно, 9С52 «Поляна-Д4» и еще одной установки комплекса «Бук-М1».

Bellingcat удалось установить личность механика и обнаружить несколько его страниц в соцсетях. На одной из этих страниц присутствует фотография «Бука 332», а на другой — две другие фотографии, также присутствующие в альбоме 2015 года.

"Принимая во внимание, что все эти фотографии были выложены 2015 году в одном альбоме, а также незамазанный условный номер машины и информацию, полученную журналисткой РБК Инной Сидорковой, становится ясно, что данная фотография практически наверняка была сделана в 2013 году, хотя существует небольшая вероятность того, что она была сделана весной 2014", - подытожили авторы расследования.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.