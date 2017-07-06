Бандитские разборки в Чикаго: за 4 выходных дня в перестрелках пострадали более 100 человек

В Чикаго за четыре дня выходных в честь Дня независимости США более 100 человек были ранены, в том числе смертельно, в результате беспорядочной стрельбы, которую устраивали, как полагает полиция, местные бандиты. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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Первые сообщения о перестрелках появились уже в субботу, но больше всего пострадавших с огнестрельными ранениями было зафиксировано вечером в понедельник.

Местная пресса утверждает, что число погибших достигло 15, у остальных - ранения разной тяжести.

Сообщается, что власти Чикаго направили в самые проблемные районы города - в южные и западные окраины - дополнительно 1000 сотрудников полиции, которые, однако, не смогли усмирить продолжающиеся беспорядки.

Президент США Дональд Трамп на днях заявил, что направит на помощь чикагской полиции агентов ФБР, чтобы положить конец столкновениям преступных группировок, жертвами которых становятся случайные прохожие.

Издание отмечает, что стрельба в выходные дни по случаю Дня независимости стала своего рода традицией в Чикаго. Однако в прошлом году на праздничный уикенд пострадавших от перестрелок было значительно меньше - 66 человек.

Власти Чикаго считают, что им удается постепенно снижать уровень насилия на улицах города, по крайней мере, согласно статистике, случаев использования огнестрельного оружия стало в этом году на 14% меньше, чем в прошлом.