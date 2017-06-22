ФБР расследует атаку на полицейского в аэропорту Мичигана как теракт

ФБР расследует как теракт инцидент с ранением полицейского в аэропорту города Флинт в американском штате Мичиган, передает ABC.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган в городе Флинт эвакуировали аэропорт после того, как полицейский получил ножевые ранения в спину и шею.

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Источники, в свою очередь, заявили, что нападение на полицейского в Мичигане могло быть терактом.

По словам источников и свидетелей, нападавший перед нанесением удара полицейскому в шею якобы кричал «Аллах Акбар!».