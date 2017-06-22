ФБР расследует атаку на полицейского в аэропорту Мичигана как теракт

01:46, 22 июня 2017
Мир
194 0

Нападение на полицейского в аэропорту штата Мичиган могло быть терактом. 

REUTERS

ФБР расследует как теракт инцидент с ранением полицейского в аэропорту города Флинт в американском штате Мичиган, передает ABC.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган в городе Флинт эвакуировали аэропорт после того, как полицейский получил ножевые ранения в спину и шею.

Читайте такжеВ Лондоне мужчина с ножом пытался прорваться в парламент

Источники, в свою очередь, заявили, что нападение на полицейского в Мичигане могло быть терактом.

По словам источников и свидетелей, нападавший перед нанесением удара полицейскому в шею якобы кричал «Аллах Акбар!».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #нападение на полицейского