ФБР расследует атаку на полицейского в аэропорту Мичигана как теракт
01:46, 22 июня 2017Мир
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Нападение на полицейского в аэропорту штата Мичиган могло быть терактом.
Иллюстрация / REUTERS
ФБР расследует как теракт инцидент с ранением полицейского в аэропорту города Флинт в американском штате Мичиган, передает ABC.
Ранее сообщалось, что в американском штате Мичиган в городе Флинт эвакуировали аэропорт после того, как полицейский получил ножевые ранения в спину и шею.
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Источники, в свою очередь, заявили, что нападение на полицейского в Мичигане могло быть терактом.
По словам источников и свидетелей, нападавший перед нанесением удара полицейскому в шею якобы кричал «Аллах Акбар!».
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