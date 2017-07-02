Число жертв эпидемии холеры в Йемене возросло до 1500 человек
03:11, 02 июля 2017Мир
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Представитель ВОЗ призвал оказать помощь в ликвидации эпидемии.
по состоянию на 30 июня в Йемене было зарегистрировано около 246 тыс. случаев холеры / УНИАН
Число погибших в результате крупной вспышки холеры в Йемене возросло до 1500 человек. Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Невио Загария.
Об этом сообщает Reuters.
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По его словам, по состоянию на 30 июня в Йемене было зарегистрировано около 246 тыс. случаев холеры.
Представитель ВОЗ призвал оказать помощь в ликвидации эпидемии.
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