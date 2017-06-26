Ученые раскрыли причину аномального поведения Урана

Астрофизики из Технологического университета Джорджии в США выяснили, что необычно большой угол, на который отклонена ось вращения Урана, может быть причиной аномального вращения магнитного поля планеты. Статья ученых опубликована в Journal of Geophysical Research: Space Physics. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Одной из особенностей Урана является то, что эта планета «опрокинута» набок — ее экватор повернут от плоскости орбиты на угол 97,86 градуса. Эту аномалию объясняют столкновением газового гиганта с планетезималью («зародышем» неизвестной планеты) размером с Землю на ранних стадиях формирования Солнечной системы. Магнитная ось, в свою очередь, отклонена от оси вращения на 60 градусов, в результате чего она также совершает обороты.

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Разработанные исследователями математические модели показали, что перемещение магнитных полюсов происходит из-за наклона оси вращения. При этом магнитосфера планеты за сутки (17 часов) является динамичной и переключается между двумя состояниями — «открытым» и «закрытым». При первом ионизированные частицы в составе солнечного ветра проникают в атмосферу планеты, при втором — блокируются.

По словам ученых, поскольку многие экзопланеты (планеты у других звезд) похожи на Уран и Нептун, исследования газовых гигантов в Солнечной системе позволят лучше понять физические характеристики далеких космических объектов.