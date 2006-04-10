Во Франции отозван законопроект о ”первом найме”

Администрация французского Президента Жака ШИРАКА заявила, что Франция заменит вызвавший споры закон о контракте первого найма молодых специалистов на меры, которые помогут молодежи находить работу.

Это заявление было сделано после встречи с премьер-министром Франции Домиником де ВИЛЬПЕНОМ и другими высокопоставленными членами правящей партии UMP.

"Необходимые условия доверия и спокойствия отсутствуют как со стороны молодых, так и со стороны компаний, чтобы позволить применение Контракта о первом найме", - сказал Д. де ВИЛЬПЕН в кратком телеобращении.

Законопроект о "контракте первого найма" (СРЕ), вызвавший массовые протесты в стране, предусматривает возможность увольнения без объяснения причин сотрудников моложе 26 лет в первые два года после заключения трудового договора, передает Рейтер.