В Португалии разбился пожарный самолет

Пожарный самолет марки Canadair потерпел крушение в центральной Португалии, охваченной сильными лесными пожарами. Самолет тушил пожар с воздуха, о причинах крушения пока ничего не известно, передает Би-би-си. Инцидент произошел в муниципалитете Педроган-Гранди. Информации о пострадавших в результате катастрофы и подробностей случившегося пока нет.

Читайте также12 португальцев провели шесть часов в баке с водой и спаслись от пожараМасштабные лесные пожары в португальском округе Лейрия начались в конце прошлой недели. Они уже унесли жизни 64 человек, в районе эвакуированы 13 деревень. В тушении огня участвуют более 1000 пожарных.

Чиновники заверяют, что пожары будут локализованы уже скоро, однако погодные условия, которые ожидаются на этой неделе - 38 градусов жары и сильный ветер - могут усугубить ситуацию.

Лесные пожары происходят в Португалии часто, однако чаще всего в августе, когда на территории страны устанавливается сухая и жаркая погода. Год назад в их тушении принимали участие около 4 тыс. пожарных и 26 самолетов.

В прошлые годы от пожаров больше страдала северная, лесистая часть Португалии.