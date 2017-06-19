62 жертвы, тысячи гектаров пепла и уничтоженная инфраструктура: масштабы лесных пожаров в Португалии (видео)

18 июня в центральной Португалии вспыхнули масштабные лесные пожары. Огонь распространился на несколько населенных пунктов. В регионе было объявлено чрезвычайное положение.

В результате лесных пожаров в Португалии погибли по меньшей мере 62 человека. Еще около 60 человек получили травмы. Пять человек находятся в тяжелом состоянии.

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Уничтожены тысячи гектаров леса, дома, автомобили, инфраструктура. Точных данных о масштабах разрушений пока нет.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта назвал событие "самой большой человеческой трагедией за последние годы".Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза объявил трехдневный траур до 20 июня включительно.