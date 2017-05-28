Британская полиция арестовала 14-го подозреваемого в теракте в Манчестере

Британская полиция объявила, что арестовала в воскресенье 25-летнего мужчину и провела обыск в связи с терактом на концерте в Манчестере, осуществленным самоубийцей, в результате которого погибли 22 человека.

Как передает Радио Свобода, согласно заявлению полиции Большого Манчестера, полицейские задержали мужчину по обвинению в терроризме в Олд Траффорде, к востоку от города, а также провели обыски в районе Мосс-Сиде в Манчестере. Таким образом, общее число задержанных составило 14 человек.

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Полиция проводит расследование обстоятельств теракта и пытается захватить всю сеть участников и организаторов, связанных с исполнителем. Смертника, который устроил взрыв, идентифицировали как 22-летнего уроженца Британии, ливийца по происхождению Салмана Абеди.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 мая произошел взрыв на территории «Манчестер Арены» в одноименном британском городе. Это произошло после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 ранены. Среди погибших была 8-летняя девочка, супруги из Польши и по меньшей мере шестеро подростков.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Исламское государство». В Великобритании принимают усиленные меры безопасности.