НАТО присоединится к глобальной коалиции в борьбе с ИГИЛ - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что союзники приняли решение относительно того, что НАТО присоединится к глобальной коалиции в борьбе с ИГИЛ.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в четверг в Брюсселе по завершении встречи лидеров альянса. "Мы решили, что НАТО будет полноправным членом глобальной коалиции в борьбе с ИГИЛ, в которой уже все 28 союзников участвуют", - заявил Столтенберг.

Вместе с тем, по его словам, это не значит, что НАТО будет задействовано в боевых действиях. "Но это посылает сильный сигнал наших обязательств глобальной борьбе с терроризмом", - подчеркнул генсек альянса.

Кроме того, Столтенберг сообщил, что гражданские самолеты AWACS помогут "улучшить коалиции управление воздушным пространством", и несколько союзников решили помочь в дозаправке в воздухе этих AWACS. "Мы будем больше делиться информацией", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Столтенберг сообщил журналистам, что Североатлантический альянс в четверг гарантированно присоединится к коалиции против "Исламского государства".