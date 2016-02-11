НАТО направит разведывательные самолеты AWACS для помощи в борьбе с ИГИЛ - Столтенберг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

"Сегодня мы также согласились увеличить нашу поддержку международной коалиции в борьбе с ИГИЛ. Мы приняли за основу (решение) использовать разведывательные самолеты AWACS (Система дальнего радиолокационного обнаружения и управления), чтобы дополнить национальный потенциал AWACS", - заявил Столтенберг.

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Он напомнил, что это решение принято в ответ на обращение США.

Сейчас военные эксперты по планированию разрабатывают детали использования этих самолетов.

"Это решение улучшит способность коалиции разбить и уничтожить террористическую группу ИГИЛ, которая является нашим общим врагом", - заявил Столтенберг.