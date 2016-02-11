НАТО направит разведывательные самолеты AWACS для помощи в борьбе с ИГИЛ - Столтенберг
Генсек Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс направит разведывательные самолеты AWACS для поддержкт усилий по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в Сирии и Ираке.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.
"Сегодня мы также согласились увеличить нашу поддержку международной коалиции в борьбе с ИГИЛ. Мы приняли за основу (решение) использовать разведывательные самолеты AWACS (Система дальнего радиолокационного обнаружения и управления), чтобы дополнить национальный потенциал AWACS", - заявил Столтенберг.
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Он напомнил, что это решение принято в ответ на обращение США.
Сейчас военные эксперты по планированию разрабатывают детали использования этих самолетов.
"Это решение улучшит способность коалиции разбить и уничтожить террористическую группу ИГИЛ, которая является нашим общим врагом", - заявил Столтенберг.