"Пластинки по 100 евро и успех за океаном": популярность ONUKA после "Евровидения" продолжает расти

Спрос на ONUKA за рубежом после выступления на «Евровидении» продолжает расти.

Читайте такжеНа Евровидении вместо Русланы должна была выступить Леди Гага - СМИ

Оказалось, что иностранцы готовы слушать украинскую фолькотронику не только на цифровых устройствах, но и на виниловых пластинках. Более того, они проявляли интерес к ONUKA еще до конкурса. Об этом Karabas Live рассказал Андрей Смирнов, владелец одного из лейблов.

"В ночь после финала «Евровидения» иностранцы купили у меня пять пластинок с мини-альбомом ONUKA «Vidlik». За первую неделю после окончания конкурса мы продали 10 винилов. Еще 5 пластинок «Vidlik» купил один американец для своего магазина. Сейчас по пластинке за два-три дня уходит стабильно.

Успехом среди иностранцев пользуется и первый альбом ONUKA: после «Евровидения» мой приятель, который раньше выкупил у меня 20 экземпляров релиза, продал 9 копий по средней цене в 100 евро", - отметил он.

Интересно, что за границей ONUKA привлекает не только европейцев. Чаще всего пластинки покупают в Австралии, Японии, США, Англии, Аргентине, Эстонии, Франции, Ирландии.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ONUKA после феерического выступления на "Евровидении" ворвалась в чарты Великобритании, Германии и Франции.