В UA:Першый объяснили, почему вырезали выступление ONUKA с прямого эфира Евровидение-2017

Телеканал UA:Першый вынужден был прервать прямой эфир выступления ONUKA с оркестром НАОНІ в финале Евровидения-2017 в связи с необходимостью выхода рекламы. Такое объяснение размещено на официальной странице телеканала в Facebook.

"В связи с большим количеством негативных комментариев относительно телетрансляции финала Евровидения-2017 в эфире UA:Першый сообщаем: сетка телевизионного вещания предполагает рекламу, которую, к сожалению, нельзя отменить, ведь телеканал UA:Першый имеет обязательства перед рекламодателями. Практика прямых эфиров предусматривает наличие интервал-актов: выступлений исполнителей между основными номерами шоу для публики в зале. Такую версию шоу могут увидеть зрители в зале, которые приобрели билеты, а также зрители официального YouTube-канала Eurovision Song Contest, который в прямом эфире транслирует шоу без выхода на рекламу. Другие официальные вещатели делают рекламные перерывы в трансляциях. Такие правила действуют для всех партнеров Евровидение".

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На телеканале отметили, что предоставили возможность посмотреть вживую финал Евровидения-2017 без перерывов в высоком качестве на сайте, о чем было анонсировано на официальных страницах в соцсетях и на сайте http://1tv.com.ua.

"Для организаторов важно было познакомить иностранную аудиторию с современной украинской музыкой и народными инструментами. Сейчас запись трансляции финала Евровидения-2017 набрал почти 5 миллионов просмотров по всему миру, где услышали выступления наших звезд", - отметили в UA:Першый.

Отметим, украинская певица ONUKA выступила в финале песенного конкурса Евровидение как приглашенный гость. Однако украинские телезрители так и не смогли увидеть ее выступление, которое перекрыла реклама.