В Турции предполагаемому убийце пилота российского Су-24 дали 5 лет тюрьмы

Суд турецкого Измира приговорил гражданина Турции Альпарслана Челика, ранее взявшего на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова, к пяти годам тюремного заключения за незаконное владение оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского летчика Пешкова, расследование по нему продолжается", — отметил адвокат.

Российский бомбардировщик Су-24 был сбит 24 ноября 2015 года турецким истребителем. Пилот Олег Пешков катапультировался, но был убит огнем с земли.

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Отмечается, что сразу после инцидента ответственность за смерть пилота взял на себя Альпарслан Челик. При этом во время следствия он заявил, что не убивал летчика и приказывал подчиненным ему боевикам не стрелять по Пешкову.

В апреле прошлого года турецкая полиция арестовала Челика за незаконное ношение и хранение оружия. Сам подсудимый во время следствия отрицал предъявленные обвинения.