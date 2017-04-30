Трамп оценил способность Ким Чен Ына удерживать власть в КНДР

Президент США Дональд Трамп в интервью программе Face The Nation телеканала CBS News заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын показал, что сообразителен, так как смог захватить власть в стране.

«Он был молодой мужчина 26 или 27 лет, когда стал править после смерти своего отца. Ему определенно приходится связываться с очень сильными людьми, в особенности с генералами и другими», — рассказал американский лидер.

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Трамп подчеркнул, что в таком юном возрасте, Ким Чен Ын «смог захватить власть». Он выразил уверенность, что «многие пытались забрать эту власть» у него, в том числе его дядя.

«Очевидно, что он очень даже сообразительный», — пояснил президент США. При этом Трамп добавил, что ситуацию с КНДР должны были разрешить еще предыдущие президентские администрации, в том числе Барак Обама, Джордж Буш-младший или Билл Клинтон.

Ранее Трамп заявил, что «не очень обрадуется» ядерным испытаниям в КНДР, и не стал исключать возможность военного вмешательства.