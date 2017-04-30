Трамп ответил на вопрос о возможности военного конфликта с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не будет рад", если Северная Корея проведет новое ядерное испытание и отказался исключить возможный военный ответ США на провокации КНДР. "Я не знаю, я имею в виду, что мы посмотрим", - отметил американский президент в интервью телеканалу CBS.

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Трамп подчеркнул, что, возможно, благодаря давлению на Северную Корею "до сих пор ничего не произошло". Он считает, что Ким Чен Ын "понимает, что мы не будем рады" ядерным испытаниям.

На уточняющий вопрос ведущего, что означает "мы не будем рады", Трамп ответил: "Если он (Ким Чен Ын - УНИАН.) проведет ядерное испытание, я не буду рад. И могу сказать вам также, что председатель КНР, очень уважаемый человек, тоже не будет рад".

"Не рад" означает военные действия?" – уточнил ведущий у Трампа. "Я не знаю. Посмотрим", – ответил президент США.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Вооруженные силы Северной Кореи произвели пуск баллистической ракеты. Он стал уже 75 подобным испытанием с момента прихода к власти Ким Чен Ына в 2011 году.