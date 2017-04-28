Белый дом опубликовал список достижений Трампа за первые 100 дней работы

Белый дом опубликовал список достижений президента США Дональда Трампа за первые 100 дней во главе страны.

Справка "100 дней безопасности и защищенности президента Трампа" опубликована на сайте Белого дома.

В разделе о сохранении национальной безопасности указывается, что "Трамп смог противостоять странам, которые угрожали национальной безопасности США после многих лет неудачной дипломатии".

Одним из пунктов в списке стала изоляция Сирии и России в ООН. В частности, указывается, что Трамп добился "дальнейшей изоляции Сирии и России в ООН путем успешной дипломатии с главой Китая Си Цзиньпином".

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Кроме того, в список достижений Трампа вошло введение санкций против Сирии после химической атаки в Идлибе, а также санкций в отношении Ирана из-за нарушения международного договора об ограничении использования баллистических ракет.

Трамп за первые 100 дней повысил расходы на $54 млрд, способствовал изоляции Северной Кореи и предотвращению ядерных испытаний КНДР.

Отмечается, что действия Трампа также "резко сказались" на нелегальной миграции. Так, с января число нелегальных переходов южной границы страны сократилось на 61%. Кроме того, президент подписал распоряжение о начальном финансировании строительства стены на границе Мексики и США.