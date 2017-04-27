Постпред США в ООН призвала усилить давление на Россию из-за Сирии

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли призвала членов Совета Безопасности ООН надавить на Москву. Об этом сообщает Washington Examiner.

Хейли заявила, что РФ является единственным государством-членом СБ ООН, которое продолжает защищать сирийский режим, прикрывать президента Сирии Башара Асада.

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"Многие из вас говорили, что нам нужно оказать давление на сирийский режим. На самом деле это не так. Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает покрывать сирийский режим. Покрывать лидера, который использует химическое оружие против собственного народа. Россия постоянно накладывает вето. Асад, знает, что его прикроют, и продолжает совершать преступления", - заявила Хейли.

Также Хейли заявила, что Россия препятствует Совету безопасности принимать решения в этом вопросе, накладывая вето на резолюции по Сирии.

Как сообщал УНИАН ранее, нападение с предполагаемым применением химического оружия произошло утром 4 апреля в Идлибе. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии.

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5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате возможной химической атаки в городе Хан-Шейхун составило 72 человека, сотни пострадали.

В ответ на эту атаку США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.