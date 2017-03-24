США ввели санкции против 30 юридических и физических лиц за содействие ядерным программам Ирана и КНДР

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении 30 юридических и физических лиц из 10 стран за помощь ядерным программам Ирана и Северной Кореи.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

"21 марта Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 30 иностранных юридических и физических лиц в 10 странах в соответствии с законом о нераспространении (оружия массового уничтожения) в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Эти санкции применяются к конкретным лицам и компаниям, которые будут указаны в федеральном реестре и вступят в силу на срок два года", - говорится в сообщении.

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Санкции вводятся в отношении 11 юридических и физических лиц, имеющих отношение к передаче "чувствительных технологий" Ирану для развития ядерной программы этой страны.

Еще 19 физических и юридических лиц попали под санкции за нарушение многосторонних списков по экспортному контролю о передаче или получении товаров, услуг и технологий из Ирана, Северной Кореи или Сирии.