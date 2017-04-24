США ввели новые санкции против Сирии в ответ на химатаку в Идлибе

США ввели персональные санкции против 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра в ответ на химическую атаку сирийского режима против мирного населения в провинции Идлиб в начале апреля, пишет Русская служба Би-Би-Си.

О расширении американских санкций против Сирии объявил министр финансов Стивен Мнучин. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в черный список 271 сотрудника центра.

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По словам Мнучина, это ученые-химики, а также работающие в смежных областях люди - власти США считают, что все они по меньшей мере с 2012 года работали над программой по изготовлению химического оружия для правительства Башара Асада. Их активы в США должны быть заморожены. Американским гражданам будет запрещено иметь с ними какие-либо отношения.

Власти США считают, что именно в этом научном центре был произведен зарин, который правительственные вооруженные силы использовали для проведения химической атаки в городе Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, контролируемом повстанцами.

"Эти санкции нацелены на научный центр, обеспечивший ужасную атаку диктатора Башара Асада против невинных мужчин, женщин и детей", - говорится в заявлении Мнучина, которое цитирует агентство Associated Press.

Ранее в понедельник анонимный источник в правительстве США в беседе с тем же агентством рассказал, что правительство готовит новые санкции, нацеленные на сторонников Асада.

Против того же Сирийского научно-исследовательского центра еще в 2005 году вводил санкции президент Джордж Буш-младший. При президенте Бараке Обаме санкции накладывались на предположительно связанных с институтом бизнесменов и компании.

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Как сообщал УНИАН ранее, нападение с предполагаемым применением химического оружия произошло утром 4 апреля в Идлибе. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии.

5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате возможной химической атаки в городе Хан-Шейхун составило 72 человека, сотни пострадали.

В ответ на эту атаку США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.