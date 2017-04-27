В КНДР заявили, что никогда не прекратят ядерные испытания

КНДР "никогда не остановит свои ядерные испытания пока будет продолжаться то, что они рассматривают как "акты агрессии" США.

Об этом в интервью CNN заявил северокорейский чиновник Сок Чхоль Вон.

Чиновник КНДР не смог подтвердить, когда произойдет шестое ядерное испытание, но заверил, что это не произойдет под воздействием внешних событий.

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"Ядерное испытание является важной частью наших продолжающихся усилий по укреплению наших ядерных сил", - сказал он.

"Пока Америка не прекратит враждебных актов агрессии, мы никогда не остановим ядерные и ракетные испытания", - добавил он.

Сообщается, что Сок является директором Института Северной Кореи по правам человека в Академии общественных наук, но он был уполномочен комментировать информацию CNN по всем вопросам.