United снова оскандалилась: во время перелета погиб гигантский кролик

09:37, 26 апреля 2017
Мир
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Редкий кролик скончался при загадочных обстоятельствах во время перелета из Лондона в Чикаго.

Гибель Саймона окутана завесой тайны / Фото Caters News

Американская авиакомпания United Airlines расследует гибель гигантского кролика на борту одного из своих самолетов. Кролик по имени Саймон был обнаружен мертвым в грузовом отсеке, когда рейс прибыл в аэропорт Чикаго из Лондона, передает Русская служба Би-би-си.

По данным британских СМИ, 90-сантиметровый кролик отправлялся к новому хозяину - некоей знаменитости.

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Случаи гибели животных в самолетах достаточно редки. По данным министерства транспорта США, в 2015 году американские авиакомпании сообщили о 35 погибших животных. Из них 14 погибли на рейсах United.

По данным таблоида Sun, Саймон был сыном одного из крупнейших в мире кроликов - гигантского континентального кролика по имени Дарий.

Хозяйка животного Аннетт Эдвардс заявила изданию: "Саймон прошел ветеринарный осмотр за три часа до полета, он был в отличной форме".

"Произошло что-то очень странное, и я хочу знать, что. Я отправляла кроликов по всему миру, и ни разу ничего подобного не случалось", - добавила она.

Авиакомпания United до сих пор пытается восстановить репутацию после инцидента, произошедшего с 69-летним доктором Давидом Дао, которого силой вытащили из салона самолета, когда выяснилось, что на борт помещаются не все пассажиры, купившие билеты. Скандал дошел до Конгресса США.

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Теги: #транспорт#скандал#животные#United Airlines