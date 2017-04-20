Скандал с пассажиром в переполненном самолете United Airlines дошел до Конгресса США

Представители авиакомпании United Airlines дадут свои показания в ходе слушаний в комитете палаты представителей Конгресса США после с скандала, произошедшего на борту самолета, пишет Reuters.

Пресс-секретарь авиакомпании сообщила, что в ходе обсуждения в транспортном комитете палаты представителей United Airlines «поделится своими планами по пересмотру подхода к клиентам».

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Кроме того, 20 апреля авиакомпания должна будет предоставить свои объяснения в связи с инцидентом комитету по торговле сената США, сообщает РБК.

Инцидент на борту самолета United Airlines произошел 9 апреля. Авиакомпания продала слишком много билетов на самолет, в следствие чего экипаж попросил четырех пассажиров покинуть свои места для размещения сотрудников United Airlines. После того, как пассажиры отказались, их это вынудили сделать сами сотрудники авиакомпании. Одного из них пришлось выводить из самолета с применением силы. В результате конфликта пассажир получил сотрясение мозга, перелом носа и лишился нескольких зубов.

На фоне просочившейся информации о случившемся рыночная стоимость United Airlines в ходе торгов 11 апреля упала более чем на $600 млн. Главе авиакомпании пришлось лично принести извинения за инцидент. Кроме того, после скандала авиакомпания пересмотрела свои правила бронирования билетов.