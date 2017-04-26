США планируют испытать межконтинентальную баллистическую ракету - СМИ
Запуск с базы ВВС Ванденберг призван продемонстрировать ядерные возможности США.
Американские ВВС в среду планируют испытать межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Об этом пишет Washington Examiner.
Запланированный запуск с базы ВВС Ванденберг призван продемонстрировать ядерные возможности США.
Представитель Командования глобальных ударов ВВС США заявил, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.
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"Этот пуск Minuteman III имеет важное значение для проверки статуса наших национальных ядерных сил, а также для демонстрации наших ядерных возможностей", — сказал полковник Джон Мосс.
Как известно, Minuteman III — американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства «Минитмен». Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США вплоть до 2020 года.