США планируют испытать межконтинентальную баллистическую ракету - СМИ

Американские ВВС в среду планируют испытать межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Об этом пишет Washington Examiner.

Запланированный запуск с базы ВВС Ванденберг призван продемонстрировать ядерные возможности США.

Представитель Командования глобальных ударов ВВС США заявил, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.

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"Этот пуск Minuteman III имеет важное значение для проверки статуса наших национальных ядерных сил, а также для демонстрации наших ядерных возможностей", — сказал полковник Джон Мосс.

Как известно, Minuteman III — американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства «Минитмен». Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США вплоть до 2020 года.