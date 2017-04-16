В США раскрыли детали запуска ракеты в КНДР

Скорее всего, КНДР запустила не межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом на условиях анонимности рассказал американский чиновник, передает Reuters.

"Существует высокая степень вероятности, что неудачно запустили в Северной Корее не межконтинентальную баллистическую ракету, но определение ее типа продолжается до сих пор", - заявил он.

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Второй чиновник сообщил Reuters, что неудачный пуск был осуществлен с земли. Отмечается, что военные США зафиксировали пуск ракеты КНДР недалеко от портового города Синпхо.

Запуск, по их информации, был осуществлен в 11:21 по местному времени, ракета взорвалась сразу после старта.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея попыталась провести в воскресенье очередное испытание ракеты, но ее запуск оказался неудачным. Американские военные сообщили, что ракета взорвалась еще на старте.