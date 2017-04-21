В Нигерии погибли 30 фанов "Манчестер Юнайтед"

В Нигерии в результате падения электрокабеля на крышу футбольного центра погибли 30 футбольных фанатов «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает издание Mirror.

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Трагедия произошла в городе Калабар в то время, когда болельщики смотрели четвертьфинал Лиги Европы. Как рассказали очевидцы, они увидели вспышку на трансформаторе, после чего кабель высокого напряжения упал на крышу клуба.

"Двадцать восемь из пострадавших скончались на месте, еще двое - в больнице. Около 50 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" выразил соболезнования родным погибших и пострадавших.