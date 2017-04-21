В Германии по подозрению в нападении на "Боруссию" задержали гражданина РФ
Предполагаемый исполнитель атак 28-летний Сергей В. проживал неподалеку от города Тюбингена.
В Германии бойцы полицейского спецназа GSG-9 в федеральной земле Баден-Вюртемберг задержали мужчину, подозреваемого в причастности ко взрывам у автобуса дортмундского футбольного клуба "Боруссия" вечером 11 апреля.
Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщило издание Spiegel Online со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает DW.
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По данным издания, предполагаемый исполнитель атак 28-летний Сергей В. проживал неподалеку от города Тюбингена. По данным следствия, он не является экстремистом, а действовал сугубо из "корыстных соображений".
По данным издания AP, у подозреваемого двойное гражданство — Германии и России.
Вечером 11 апреля, накануне матча Лиги чемпионов УЕФА против "Монако", возле автобуса футбольного клуба "Боруссии" в Дортмунде взорвались три бомбы, начиненные металлическими штифтами. В результате были ранены защитник команды Марк Батра и находившийся поблизости полицейский.