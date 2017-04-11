Взрыв возле автобуса "Боруссии": стали известны детали проишествия

Взрывчатые вещества, предположительно, были заложены на обочине дороги, передает Bild.

Полиция расследует, была ли это целенаправленная атака.

Причем очевидцы сообщили о трех бомбах. Информацию о числе взрывов чуть позже подтвердили в полиции.

Автобус команды "Боруссия" очевидно был снабжен пуленепробиваемыми стеклами. Только это должно быть предотвратило более серьезные последствия. Несмотря на три взрывных устройства только одно окно автобуса разбилось, как сообщает DW.

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Автобус в результате взрыва получил повреждения в двух местах, говорится в сообщении клуба "Боруссия".

В Дортмунде произошел взрыв возле автобуса футбольного клуба «Боруссия».

Пресс-секретарь полиции подтвердил, что взрыв произошел вскоре после того, как автобус покинул отель. Один пассажир был ранен. Им оказался защитник Марк Бартра, который получил ранение руки и вскоре был доставлен в больницу.