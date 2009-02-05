ЕС: новые российские базы на Кавказе - нарушение соглашения

ЕС будет рассматривать строительство военных баз в Осетии и Абхазии Россией как нарушение соглашения о прекращении огня, которое подписано в августе и сентябре 2008 года после российско-грузинской войны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении чешского председательства в ЕС от имени Европейского Союза, текст которого передан УНИАН.

«Любое военное строительство в Абхазии и Южной Осетии будет противоречить духу соглашений от августа и сентября 2008 года о прекращении огня и будет угрожать стабильности и безопасности в регионе, усиливая напряженность», - подчеркивается в заявлении.

ЕС выразил свою обеспокоенность планами России построить военные базы на территории двух непризнанных государств, что, по убеждению чешского председательства, станет нарушением принципов суверенитета и территориальной целостности Грузии.

«ЕС надеется, что Россия будет действовать ответственно и будет продолжать соблюдать свои обязательства», - отмечается в заявлении.