Страны G7 не договорились о расширении санкций против России и Сирии

Руководители МИД стран G7 не пришли к согласию относительно расширения санкций против России и Сирии. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро, пишет Reuters.

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В конце встречи, которая проходила в Италии, глава МИД Франции также заявил, что министры G7 сошлись на мнении, что президент Сирии Башар аль-Асад не может играть никакой роли в будущем своей страны.

Как сообщал УНИАН ранее, страны G7 призывают Россию прекратить поддерживать режим сирийского президента Башара Асада. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы Москва прекратила сотрудничество с Асадом, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) на саммите "Большой Семерки" в итальянском городе Лукка в понедельник, 10 апреля. Кремль необходимо отвлечь от его "незыблемой верности" сирийскому президенту, добавил политик.

"Президент России Владимир Путин должен посмотреть правде в глаза относительно поддерживаемого им тирана Асада", - сказал Джонсон.

Ранее в Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия заранее знала о применении химического оружия в Сирии на прошлой неделе. Об этом заявил высокопоставленный представитель США.

Чиновник рассказал, что беспилотник, которым управляли россияне, пролетал над больницей, к которой устремились пострадавшие в результате химической атаки. Спустя несколько часов после пролета беспилотника, истребители российского производства начали бомбить больницу. Американские чиновники считают, что это была попытка скрыть использование химического оружия.