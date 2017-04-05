Совбез ООН завершил дебаты по химатаке в Сирии без принятия резолюции

Совет безопасности ООН завершил обсуждение, но не стал голосовать за проект резолюции по поводу сообщений о воздушном ударе с применением химического оружия в Сирии, пишет Радио Свобода.

По сообщениям агентств, после того, как этот проект резко отвергла Россия, над его текстом продолжают работу и вынесут на голосование позже – возможно, уже вечером в среду по местному времени Нью-Йорка, хотя сроков дипломаты не называли.

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На заседании постоянный представитель США в ООН Никки Хейли резко раскритиковала Россию и Китай за то, что ранее они уже много раз ветировали похожие резолюции по Сирии, в которых говорилось о хоть какой-то вине сирийских властей президента Башара аль-Асада. Показав фотографии детей, пострадавших вследствие химического удара, она подчеркнула, что, "если ничего не делать, такие удары будут продолжаться". По ее словам, Асад не имеет никаких поощрений прекращать химические удары, пока Россия продолжает защищать его режим от последствий таких действий.

При этом Хейли отметила: "Когда ООН неспособна последовательно выполнить свой долг и действовать коллективно, в жизни государств наступает время, когда мы вынуждены сами приступить к действию". Она не уточнила, какие действия имеет в виду.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Метью Райкрофт тоже раскритиковал Россию за то, что она возложила ответственность на сирийскую оппозицию, заявив, что самолеты режима Асада ударили по складу боеприпасов оппозиции. Но, подчеркнул он, "мы не видели ничего, что наводило бы на мысль о том, что любые негосударственные силы в Сирии имеют химическое оружие, которое могло бы вызвать симптомы, наблюдавшиеся вчера".

Заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков, в свою очередь, назвал эти и другие заявления британского представителя "абсолютно безответственными, пренебрежительными и непрофессиональными". Он также заявил, что фото и видеоматериалы с места нападения были "очевидной постановкой".

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Перед началом рассмотрения проекта резолюции Министерство иностранных дел России назвало его категорически неприемлемым.

Как заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, этот проект, который подали США, Великобритания и Франция, "антисирийский", основывается на "фейковой информации" и может еще больше взбудоражить и так непростую военно-политическую ситуацию и в Сирии, и в регионе, заявила она.

Ранее в среду Россия, которая является союзником президента Сирии Башара аль-Асада и вступила в гражданскую войну в Сирии на его стороне против всех его противников, поддержала позицию Дамаска и заявила, что удар в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб действительно совершила авиация сирийских правительственных сил, но его целью был завод и склад боеприпасов.

Как сообщал УНИАН, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что количество погибших в результате предположительной химической атаки в городе Хан-Шейхун возросло до 72 человек.